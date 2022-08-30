Yunanistan'da Batı Nil Virüsü: 11 ölüm, 123 vaka

Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Örgütü, Yunanistan’da genellikle sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini, ülke genelinde ise 123 vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, vakalardan 74’ünün merkezi sinir sistemini etkileyen semptomlar gösterdiği belirtilirken, 49 vakanın ise ya hafif semptomlar ya da hiç semptom göstermediği aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta Yunanistan’da 36 yeni vakanın bildirildiği ifade edilerek, vakaların genellikle Selanik, Imathia, Kılkış, Pella, Pieria, Halkidiki, Serez, Tırhala ve Larissa bölgelerinde tespit edildiği açıklandı. (İHA)