Dinleme skandalı Yunanistan parlamentosunda: Miçotakis'ten 'yasal ama kabul edilemez' yorumu

Yunanistan Parlamentosu'nda dün Yunanistan İstihbarat Servisi'nin (EYP) muhalefet partisi liderini dinlemesi skandalı ele alındı.

Milletvekilleri telefon dinlemesi skandalını soruşturma için komisyonu kurulmasına karar verdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, skandalın ortaya çıkmasının ardından istihbarat servisi başkanını görevden almıştı.

Reuters'in haberine göre, PASOK Başkanı Nikos Androulakis'in telefon dinlemesiyle ilgili skandal hakkında Miçotakis, Androulakis'in ulusal güvenlik nedeniyle telefonunun dinlemesinin yasal, ancak "siyasi olarak kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Yunanistan hükümeti, Androulakis'in telefonunun dinlenmesini "haklı olarak tanımladığı" ulusal güvenlik nedenlerini açıklamadığı için eleştirildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "yasal" olarak yorumladığı telefon dinlemesinden haberdar olmadığını, bilseydi buna izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

Ülkedeki anket sonuçlarına göre, halkın yaklaşık üçte ikisi Miçotakis'in konuyla ilgili tutumunu kötü olarak değerlendirdi.