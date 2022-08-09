Yunanistan'da dinleme skandalı: 'Miçotakis kritik bir dönemden geçiyor'

Yunanistan'da Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) Başkanı Panagiotis Kontoleon'un, Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) lideri Nikos Androulakis ve CNN Yunanistan'ın ekonomi muhabirlerinden Thanasis Koukakis'in telefonlarının dinlendiğine dair iddiaların ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kritik bir dönemden geçtiği konuşuluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, dinlenme skandalı Miçotakis'in siyasi karnesindeki not ortalamasını düşürdü.

Kulislerden gelen bilgiye göre, son gelişmelerin ardından iktidardaki YDP’nin, 2023 seçimlerini "daha erken bir tarihe çekme" planlarını rafa kaldırması bekleniyor. Ülkede şimdiden dinlenme skandalının, Haziran 2023’te yapılması öngörülen genel seçimleri ne ölçüde etkileyeceği konuşulduğu aktarılıyor.

'Gelecek seçimlerde PASOK'la işbirliği şansı az'

Yeni seçim yasasına göre, Haziran 2023 seçimleri, nisbi temsil sistemiyle yapılacak. Bu durumda hiçbir büyük partinin (YDP ya da SYRİZA) tek başına iktidara gelme olasılığı yok.

Bu durumda birinci ve ikinci sırada yer alacak partiler, üçüncü parti olacağı sanılan PASOK ile işbirliği yapmak için birbirleriyle yarışacak.

Androulakis’in telefonunun dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra, "eğer çok ciddi bir mazeret" gösterilmezse "ya da bu olay o zamana kadar başka bir olaydan dolayı unutulmazsa", PASOK liderinin, telefonunu dinleyen YDP ile -dolayısıyla Miçotakis ile- işbirliğine girişmesine pek şans tanınmıyor.