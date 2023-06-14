Yunanistan'da batan göçmen teknesinde ölenlerin sayısı 78'e yükseldi

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesinde en az 78 göçmenin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Alabora olan teknedeki 100'ün üzerinde kişinin kurtarıldığı belirtilirken Yunanistan Sahil Güvenliği ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Yunanistan medyasındaki haberlerde batan teknede yaklaşık 400 göçmenin olduğunun tahmin edildiği aktarılmıştı.

Yunanistan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamaya göre tekne ülkenin güneyinde Mora Yarımadası'nın batısındaki Pilos kentinin 50 mil açıklarında alabora oldu.

Teknenin Libya'nın Tobruk şehrinden İtalya'ya gitmek üzere yola çıktığı kaydedilirken, teknenin alabora olmasının nedeninin henüz bilinmediği belirtildi.