Yunanistan'da 82 noktada yangın sürüyor: Rodos'ta 19 bin kişi tahliye edildi

Yunanistan'da itfaiye ekipleri, ülke genelinde 82 noktada çıkan yangınları söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınların 64'ü, ülkede yaz aylarının şu ana kadar en sıcak günü olarak kaydedilen pazar günü çıktı.

Rodos adasında çıkan yangın sonucunda adadan 19 bin kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Eğriboz ve Korfu adalarında da orman yangını çıktı. Eğriboz'da yetkililer, adanın güneyindeki dört köyde yaşayan sakinlere Karistos kentine tahliye olmaları yönünde çağrı yaptı.

Köylerden birinin yakınında bulunan Orta Yunanistan bölgesinin vali yardımcısı Giorgos Kelaiditis, resmi haber ajansı ANA-MPA'ya yaptığı açıklamada, durumun zor olduğunu söyledi. Kelaiditis, "Yangın 2 kilometre ötede olabilir, ancak rüzgar çok kuvvetli, duman yoğun ve nefes almak çok zor" dedi.

Tahliye gerektiren diğer yangınlar Korfu adasının kuzey doğu kısmında ve Mora bölgesinin kuzeyindeki Aigio kenti yakınlarında çıktı. Eski Atina-Patras yolunda ulaşım yangınlar nedeniyle durduruldu.

Ünlü Epidauros arkeolojik kazı alanının batısında çıkan yangının ise kontrol altına alındığı bildirildi.

İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, Rodos'taki acil durumun, "ülkenin yangın nedeniyle gerçekleşen en büyük tahliye eylemi"ne neden olduğunu ifade etti.