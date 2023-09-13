Yunanistan'da 6 Türk'ün tarandığı infazda 'Barış Boyun çetesi' izi

Yunanistan’da Atina’dan 43 kilometre uzaktaki tatil yeri Artemida, geçen pazartesi günü 18.30 sıralarında kanlı bir hesaplaşmaya sahne oldu. Sahte Alman plakası takılmış olan Ford marka araçtaki 6 kişi, yaylım ateşine tutularak öldürüldü. Otomobildekilerin tümü Türk’tü. Yunan emniyet birimleri hemen Türk Konsolosluğu’yla irtibata geçti. Otomobildeki isimler Türk polisi için tanıdıktı. Hepsi, İtalya’da İnterpol tarafından yakalanan ‘Ölüm Çetesi’ lideri olan Barış Boyun’un adamlarıydı.

Kayıplara karışmıştı

Yunanistan’da öldürülen kişilerden Doruk Ersu Büyüktunç, çete adına karıştığı kanlı eylemlerin ardından İstanbul polisinin takibi altındaydı. Çekmeköy’de düzenlenen operasyondan son anda kaçmayı başardı ve ormanlık alanda izini kaybettirdi. Büyüktunç ile birlikte kaçanlardan Oğuzhan H. birkaç ay sonra bir TIR’ın dorsesinde Gürcistan’a geçmek isterken sınırda yakalandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyüktunç’un aynı günlerde Yunanistan’a kaçtığını belirledi. Çete üyeleri Abdurrahman Tekru, Ozan Kaan Tozlu, Barış Çağan, Ömer Kanza ve Burak Tahmaz’ın öldürülenler arasında olduğu tespit edildi.

Saldırılarla adını duyurdu

Barış Boyun’un ismi bundan birkaç yıl önce İstanbul Beyoğlu sokaklarında duyulmaya başladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirin paylaşımında sorun yaşadığı kişilere peş peşe saldırılar düzenletiyordu. Motosikletli suikast timleri kurmuş, bölgedeki çetelere karşı üstünlük sağlamıştı. İstanbul polisi kısa süre sonra peşine düşünce yurtdışına kaçtı. Kendisi yurtdışında olsa da kurduğu çete İstanbul’da kirli işlerine devam etti.

Yurtdışına kaçtılar

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; örgüt üyeleri kriminal kişilerden seçilirken, terör suçlarından kaydı olanlar da örgüte dahil ediliyordu. Yurtdışındaki çatışmalarda, Barış Boyun’un adamlarından Emircan Yılmaz Abhazya’da, Edip Yalçın Gürcistan’da, Halil Ay Fransa’da öldürüldü. Barış Boyun çetesi üyelerinin yurtdışına kaçarken kullandıkları ilk güzergâh Gürcistan’dı. Ancak polis bu güzergâhı deşifre etti ve birkaç çete üyesini yakaladı. Çete, polisin bu baskısı nedeniyle kaçmak için Yunanistan’ı tercih etmeye başladı.

Türk mafyasındaki en kanlı saldırı

Gazeteci Cengiz Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerde Bayrampaşa'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 8 mahkumun ölümü dışarıda bırakılırsa, olayın "Türk mafyasındaki en kanlı saldırı" olarak kayıtlara geçeceğini söylüyor.

Yunan basının hâlâ şokta olduğu değerlendirmesini yapan Erdinç, "Ölenlerin kaldığı evin yakınında kameraların olmadığı ıssız bir sokakta bir motosiklet ve otomobille düzenlenen saldırın ses kaydından bir otomatik silah kullanıldığı düşünülüyor. Dört fail var, ölenlerden ikisi otomobilden çıktıklarında vurulmuş. Yunan basını ölenlerin Lyon'daki saldırıyı düzenleyenler olduğunu İtalya'ya geçmeye çalıştıklarını düşünüyor. Havaalanında yakalanan ve Midilli'ye giden 32 yaşında bir Türk şüpheli var" bilgilerini paylaşıyor.

Yunanistan Ulusal istihbarat Teşkilatı'nın (EYP) olayın başından itibaren soruşturmayı kontrol ettiğini anlatan Erdinç, saldırıda kalaşnikof kullanılmaması ve 9 mm'lik tabancalar kullanan eğitimli tetikçilerin olmasının siyasi bir boyut şüphesini ortaya koyduğunu da ekliyor.

Arnavutların ciddi ağırlık oluştuğu Yunan organize suç ağının yoğunlukta olduğu Atina'da gece kulüpleri yüzünden "Gecenin Vaftiz Babaları" adıyla anılan dört ana dalda ikiyüzden fazla grubun olduğunu da belirtiyor.