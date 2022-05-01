Yunanistan'da 1 Mayıs: İşçi sınıfı boyun eğmiyor

Yunanistan'da 1 Mayıs ülke genelindeki kitlesel mitingler ve grevlerle karşılandı.



Atina

Atina'nın farklı noktalarında buluşan işçiler Sintagma Meydanı'ndaki büyük mitingde buluştu. "İşçi sınıfı boyun eğmiyor!" sloganını yükselten emekçiler pahalılığa, emperyalist savaşa ve Yunanistan'ın emperyalist savaşa dahil olmasına karşı mücadele etme kararlılığını gösterdiler.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi'nin (PAME) çağrısıyla onlarca farklı iş kolundan emekçiler ve birçok farklı üniversiteden öğrenci birlikleri mitinge katılım gösterdi.

Mitinge katılan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas "Tarihte tek doğru taraf sınıf savaşının yoludur. İşte bu sınıf savaşı, tarihin çarkını işçi sınıfının insanı insanın sömürmesinden kurtarmasına doğru çeviriyor. Yaşasın 1 Mayıs!" dedi.

Selanik

Selanik'te Venizelos Heykeli önünde binlerce insan toplandı.

Farklı sektörlerden birçok sendika ve birçok öğrenci birliği büyük bir protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından 1 Mayıs 1936'da Selanik'te öldürülen işçiler sembolik bir gösteriyle anıldı.

Pire

Pire'de 1 Mayıs greve devam eden COSCO işçileriyle dayanışma gününe döndü. Binlerce insan Pire Limanı’nda buluşarak grevdeki işçilere destek verdi.