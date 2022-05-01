İstanbul'da on binler 1 Mayıs için Maltepe'de buluştu

İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği (TMMOB), Diş Hekimleri Birliği (TDB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) çağrısıyla siyasi partiler, sendikalar ve emek örgütleri 1 Mayıs için Maltepe'de buluştu.

Karar doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından Maltepe etkinlik alanı çevresinde bazı yollar trafiğe kapatılırken, binlerce yurttaş, kortejler halinde Maltepe Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş öncesi Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite Üyesi Senem Doruk İnam, parti kortejinin kurulduğu alanda bulunan kürsüden bir konuşma yaptı. İnam, konuşmasında "İktidarın en büyük korkusu işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir. İşte bu güç, ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür" ifadelerini kullandı.

Binlerin doldurduğu miting alanında Bandista ve Ruhi Su Dostlar Korosu sahneye çıkarak marşlarını ve şarkılarını seslendirdi.

soL TV 1 Mayıs Özel Yayını'yla alanın atmosferini izleyicilere yansıttı, miting alanında bulunan emekçilere mikrofon uzatarak taleplerini dinledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs için hazırlanan kortej görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) de, yürüyüş için kortej hazırlıklarını tamamladı.