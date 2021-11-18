Yunanistan'a ait F-16 düştü

Yunanistan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.

Haber Merkezi

Yunanistan ordusuna ait bir F-16 Block 52+ savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Mora Yarımadası'ndaki Andravida hava üssüne yakın bir noktada düştü. 

Pilotun uçaktan başarılı bir şekilde atlayarak hayatta kaldığı belirtildi.

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