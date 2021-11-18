Yunanistan ordusuna ait bir F-16 Block 52+ savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Mora Yarımadası'ndaki Andravida hava üssüne yakın bir noktada düştü.
Pilotun uçaktan başarılı bir şekilde atlayarak hayatta kaldığı belirtildi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Yunanistan'a ait F-16 düştü
Yunanistan ordusuna ait bir F-16 savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü.
Haber Merkezi
Yunanistan ordusuna ait bir F-16 Block 52+ savaş uçağı, eğitim uçuşu sırasında Mora Yarımadası'ndaki Andravida hava üssüne yakın bir noktada düştü.
Pilotun uçaktan başarılı bir şekilde atlayarak hayatta kaldığı belirtildi.