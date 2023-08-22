Yunanistan Ukrayna'nın F-16 pilotlarını eğitecek

Yunanistan, Avrupa'ya düzenlediği resmi ziyaret kapsamında Atina'ya giden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Hollanda ve Danimarka tarafından verilecek F-16 jetlerini kullanacak askeri pilotları yetiştirmeyi teklif etti. Zelenskiy söz konusu teklifi 'memnuniyetle' kabul ettiğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Zelenskiy, "Pilotlarımızın F-16'lara hazırlanması konusunda Yunanistan'ın desteğine ihtiyacımız var" diye konuştu. Zelenskiy, Yunanistan'ın ayrıca daha önce söz verdiği üzere Odessa Limanını da yeniden inşa etmek konusunda destek verme vaadini hatırlattı.

Yunanistan Ukrayna'nın süreç olgunlaştığında NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olmasını da destekleyeceğini duyurmuştu.