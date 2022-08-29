Yunanistan: Türkiye'ye karşı etkili caydırıcı araçlarımız var

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik en son ABD'yle F-16 müzakereleri ve Ege'deki uçak tartışması üzerinden parlarken bir Yunan hükümet sözcüsü, Atina'nın Türkiye'yi caydırmak için geleneksel müttefiklerini ve uluslararası hukukun gücünü harekete geçirebileceğini söyledi. Yetklili, ülkenin savunma kapasitesinin gerekirse herhangi bir tehdide karşı koyabilecek kadar güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.

Sözcü Ioannis Oikonomou, “Müttefiklerimiz bizim tarafımızda, haklılık bizim tarafımızda ve haklı iddialarımıza yönelik meydan okumaları etkili bir şekilde caydırabiliriz” dedi.

Yunanistan'ı bir "istikrar gücü" olarak nitelendiren Ioannis Oikonomou, hükümetin fırsatçı düşünceler tarafından yönlendirilmeyen "uzun vadeli bir dış politikayı baltalama" çabaları olduğunu söyledi.

Yetkili, "Yunan diplomasisi, Avrupa Birliği'nde, ABD'de, müttefiklerimizde, ulusun dünya genelindeki pozisyonlarına destek sağlamayı başardı" dedi.