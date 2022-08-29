Yunanistan, S-300'lerinin Türk F-16'larına kilitlendiği iddiasını yalanladı

Yunanistan, Türkiye'nin karadan havaya füzelerinin uluslararası hava sahasında keşif görevi yapan Türk F-16 savaş uçaklarına kilitlendiği yönündeki iddialarını reddetti.

Anadolu Ajansı (AA) MSB kaynaklarına atıfta bulunarak, Girit adasına dayalı bir Yunan S-300 füze sisteminin radarının 23 Ağustos'ta Türk jetlerine kilitlendiğini yazmıştı. AA'ya göre S-300'ün hedef takip radarı kilitlendiğinde F-16'lar Rodos adasının batısında 10 bin fit yükseklikteydi.

Öte yandan AP'nin haberine göre Yunan askeri kaynakları söz konusu haberi yalanladı. Askeri kaynaklar hava savunma sistemi yerine uçaklarla engelleme görevi yapıldığını belirterek, "Askeri uçaklarımız tarafından uluslararası angajman kurallarına uygun olarak müdahaleler gerçekleştiriliyor" dedi.