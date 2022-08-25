MSB: Yunan uçakları NATO görevindeki Türk F-16'larını taciz etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ege Denizi'nde NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına, Yunan F-16'larınca radar kilidi atılarak tacizde bulunulduğunu açıkladı.

Açıklamada, Türk uçaklarının da radar kilidi atarak, Yunan uçaklarına karşılık verdiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının açıklamasına göre, Ege Denizi'nde icra edilen NATO'nun havadan erken ihbar AWACS uçağı ve Nexus Ace eğitim görevini gerçekleştiren 2 Türk F-16 savaş uçağı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'a ait F-16 savaş uçakları tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

"Yunanistan'ın gerginliği artırmak için ısrarla NATO görevlerini hedef almaya devam ettiğini" belirtilirken, yaşanan son taciz olayıyla Yunanistan'ın kasıtlı ve planlı olarak bu davranışlara yöneldiğini ifade edildi.

Yunanistan 'ihlal' demişti

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları, NATO'nun "Varlık Gösterme Harekatları" kapsamında Doğu Akdeniz'de uçuş gerçekleştirdiği sırada Yunanistan'a ait uçaklar tarafından radar kilidi atılarak taciz edilmişti.

Yunanistan Askeri Ataşesi, Milli Savunma Bakanlığı'na çağrılmış ve Yunan uçaklarının NATO görevini tehlikeye atmasına sert tepki gösterilmişti.

Yunanistan tarafı, MSB'nin daha önceki açıklamasının ardından Türk F-16'larını taciz ettikleri yönündeki ifadeleri yalanlayarak, Türk F-16'larının Yunan hava sahasını ihlal ettiğini söylemişti.