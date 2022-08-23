Yunan uçaklarının Türk uçaklarını taciz ettiği iddia edildi, Yunanistan 'ihlal var' dedi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları (Radar veya diğer çeşitli sensörlerle uçağa kilitlenip onu takip etmek) iddia edildi.

Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan haberde Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının ardından Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı'nca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Yunanistan: Hava sahamız ihlal edildi

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, gün içerisinde Türk F-16’larının Ege'de Yunanistan'ın hava sahasını ihlal ettiğini söyledi. Bakanlığa göre, uçaklar Atina Uçuş Bilgi Bölgesi'ne bir uçuş planı sunmadan girdi

Bakanlık Ankara’ya konuya ilişkin diplomatik nota ilettiğini söyledi.