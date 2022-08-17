MSB: Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına ittiği İHA ile tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Yunanistan'ın göçmenleri lastik bot ile Türk karasularına ittiğinin insansız hava aracıyla (İHA) tespit edildiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Karaburun / İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.