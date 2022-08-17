MSB: Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına ittiği İHA ile tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Yunanistan'ın göçmenleri Türk karasularına ittiğinin İHA ile tespit edildiğini kaydetti.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Yunanistan'ın göçmenleri lastik bot ile Türk karasularına ittiğinin insansız hava aracıyla (İHA) tespit edildiğini belirtti.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Karaburun / İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

Haber

Göç İdaresi Başkanlığı 69 bin göçmenin sınır dışı edildiğini açıkladı