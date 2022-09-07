Yunanistan: Türkiye'nin mektubu olguların anıtsal bir çarpıtılmasıdır

Yunanistan, Ankara'nın Ege'deki gerilim üzerinden AB, BM ve NATO'ya diplomatik mektubuna sert tepki gösterdi.

Kathimerini'nin haberine göre Yunan diplomatik kaynakları mektubun "[Türkiye'nin] uzun süredir devam eden, asılsız ve yasadışı tek taraflı iddialarını mide bulandırıcı bir şekilde tekrarladığını" söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB hükümetleri, AB dış politika sorumlusu Josep Borrell, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yolladığı mektupta Yunanistan'ı Ege'de "yasadışı eylemlerde bulunmak" ve "maksimalist talepler" yapmakla suçladı.

Yunanistan diplomatik kaynaklarıysa iddiaların “uluslararası hukukun temel ilkeleriyle, özellikle de uluslararası deniz hukukuyla çeliştiğini” iddia ediyor ve mektubu “olguların devasa bir çarpıtılması” olarak nitelendiriyor.