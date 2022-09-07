Türkiye'den AB, BM ve NATO'ya Yunanistan mektubu

Dışişleri Bakanlığı; NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerine ve 25 Avrupa Birliği ülkesine Türkiye-Yunanistan gündemine dair mektup gönderdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından imzalanan mektuplarda, Türkiye’nin Yunanistan gündemine dair tutum ve görüşlerini açıkladığı belirtildi.

Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu belirtilirken bu sorunların; "kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile SAR, FIR ve NAVTEX gibi hizmet sahaları" hakkında olduğu aktarıldı.

Türkiye’nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan’ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve AB'yi Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiğine dair ifadelere yer verilen mektupta, Türkiye’nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı belirtildi.