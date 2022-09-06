Yunanistan Türkiye sınırındaki 'göç duvarını' 140 kilometre daha uzatacak

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırındaki 40 kilometrelik çelik duvarı 140 kilometre daha uzatacağını açıkladı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç ziyaretinde yaptığı açıklamada, bu kararla "göçü Avrupa'ya şantaj yapmak için silah olarak kullanmaya çalışanlara" ve "kendi gizli çıkarlarını ilerletmek için insanların acılarına yatırım yapanlara" karşı Yunanistan'ın kararlığını gösterme konusunda açık bir mesajı vermek istediklerini söyledi.

Yunanistan hükümetinin aynı zamanda, 250 sınır muhafızı görevlendireceği ve bölgedeki izleme sistemlerini geliştireceği belirtildi.

Söz konusu kararların Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimin yeniden arttığı bir dönemde açıklanması dikkat çekti.

Sınırdaki duvar ilk olarak 2012'de inşa edilmiş, son olarak 2021'de binlerce göçmenin Türkiye sınırından Yunanistan'a geçerek Avrupa Birliği'ne gitmeye çalışmasının ardından genişletilmişti.