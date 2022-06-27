Yunanistan Türkiye sınırındaki çitin uzunluğunu 3 katına çıkaracak

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis Türkiye sınırındaki 40 kilometrelik çitin uzunluğunu 3 katına çıkarma planlarını uygulamaya başlayacaklarını açıkladı.

Voice of America'nın haberine göre Mitarakis "Türkiye'nin Yunanistan'la kriz yaratmak için göçmenleri araçsallaştırmaya yönelik açık bir girişimi var" dedi, rakamların bunu doğruladığını öne sürdü.

Geçen yıla göre sınırdan yasadışı geçişlerin yüzde 20 arttığını söyleyen Mitarakis, Yunanistan'ın Türkiye ile sınırında 40 km uzunluğundaki tel örgülü çelik çite 80 km daha ek yapılması için "zaman kaybetmeyeceğini" söyledi ancak projenin ne zaman başlayacağını belirtmedi.