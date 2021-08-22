Yunanistan Türkiye sınırına ördüğü duvarı 40 km'ye uzattı

Yunanistan Cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Türkiye ile sınırındaki 40 km'lik çiti tamamladığını ve olası sığınmacıların Avrupa'ya ulaşmaya çalışmasını engellemek için yeni bir gözetim sisteminin kurulduğunu söyledi.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Mihalis Krisohoyadis, dün ülkenin savunma bakanı ve silahlı kuvvetler başkanıyla Meriç Nehri sınırında metal çitlerin örüldüğü Evros bölgesine gidip incelemelerde bulundu.

Afganistan'daki krizin yeni göçmen akışı olasılığı yarattığını belirten Krisohoyadis, "Olası etki için edilgin bir şekilde bekleyemeyiz. Sınırlarımız güvenli ve dokunulmaz kalacak" dedi.

Krisohoyadis mevcut 12,5 kilometrelik çitin uzatılmasının son günlerde tamamlandığını ve yüksek teknolojili, otomatik bir elektronik izleme sisteminin kurulduğunu belirtti.