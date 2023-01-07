Yunanistan, Türkiye sınırına ördüğü bariyeri genişletiyor

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Türkiye ile olan tüm doğu sınırını kapsayacak şekilde 140 kilometrelik yeni bir çit inşa etmeyi planladığını duyurdu. Bakan, bugün SKAI'ye verdiği demeçte, yeni çitin ilk 35 km'lik kısmının inşaatının "hemen" başlayacağını söyledi.

Theodorikakos, "Meriç Nehri üzerinde 140 kilometrelik bir çit oluşturmak hükümetin nihai kararıdır" dedi.

200 km'lik sınır boyunca Yunanistan, 40 km'den fazla bir kısmında, Edirne kenti yakınlarındaki açıklık boyunca beton ve dikenli tel bariyerlere zaten sahip. Bariyer ilk olarak 2012'de dikildi ve 2021'de uzatıldı.

Theodorikakos, Meriç Nehri'nin tek başına göçmenler için "yeterince zorlayıcı bir engel olmadığını" ve aynı adı taşıyan bölgedeki ilçelerin göçmenler için bir sıcak nokta olmaya devam ettiğini kaydetti. Bakan, göçü "işgal" olarak nitelendirirken, "Yunan polisi, Meriç'te konuşlandırılarak, 256 bin yasadışı göçmen tarafından ülkenin yasadışı işgalini önledi" dedi.