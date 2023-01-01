Akar'dan Yunanistan'a: Yanlış hesap Ankara'dan döner

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yılın son gününde Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının görev uçuşuna katıldı, Kilis'te Esas Komuta Yeri'nde sınır hattı ve yurt dışındaki birliklerin komutanları, kuvvet komutanlıkları harekat merkezlerinin katılımıyla düzenlenen video konferans toplantısında sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

Akar, "Bir taraftan 'hudut, namustur' anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlıyoruz diğer taraftan terörü kaynağında yok etme stratejisi ile yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi azimle ve kararlılıkla korumaya devam ediyoruz" diye konuştu.

'Sadece ülkemizin değil, NATO'nun ihtiyaçlarına da cevap vermekte'

Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait HİK uçağının teknolojik, teknik ve personelin bilgi ve becerisi bakımından çok özel olduğunu belirterek, "Bu konu NATO tarafından da bilinen bir gerçek. Görevli personelimiz son derece modern uçağı çok etkili bir şekilde kullanmaktadır. Bu sadece ülkemizin değil, NATO'nun ihtiyaçlarına da cevap vermekte. Biz gerektiği zaman ister tatbikat ister operasyonel sebeplerle kendi sınırlarımızın ötesinde NATO hava sahasında da uçuş yaparak bilgiyi NATO harekat merkezleriyle paylaşmakta ve ciddi katkı sağlamaktayız" ifadelerini kullandı.

'Operasyonlarımıza devam edeceğiz'

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesinin devam ettiğini, tüm çalışmaların yeni yılda da devam edeceğini belirten Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz devam edecek. Faaliyetlerimizi başarıyla sonuca ulaştırarak 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan terör belasına son vermek için gayretlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Akar, "Operasyonlarımızı, baskımızı artan bir şiddet ve tempoda artırarak teröristleri bulundukları yerlere gömmeye devam edeceğiz. Teröristlerin tek kurtuluş yolu Türk adaletine teslim olmaktır" diye konuştu.

'Yanlış hesap Ankara'dan döner'

Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Biz barış elini uzatmamıza rağmen Yunanistan sürekli gerilimi artırıcı, provokatif eylem ve söylemlerini sürdürmekte ısrar ediyor" dedi.

Yunanistan'ın kendi yanlışlarını örtmek için Türkiye'ye yönelik "yayılmacılık, revizyonist politikalar" gibi gerçek dışı suçlamalarda bulunduğunu öne süren Akar, şunları kaydetti:

"Bunlar sadece uluslararası ortamda insanların aklını karıştırmak için ortaya atılmış şeyler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası çok açık, net. Biz uluslararası hukuk, meşru müdafaa, kendi Kıbrıslı kardeşlerimizin hakları diyoruz. Bunu hala görmemekte ısrar ediyorlar. 10 kilometrekarelik Meis Adası'na 40 bin kilometrekarelik deniz yetki alanı istiyor, uluslararası anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırıyorlar. Biz bütün bunlara karşı büyük bir ciddiyet ve hassasiyetle teyakkuz durumunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugüne kadar herhangi bir oldubittiye müsaade etmediğimiz gibi buna da etmeyeceğiz. Yanlış hesap Ankara'dan döner." (AA)