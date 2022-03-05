Yunanistan: Türkiye olmadan, Rusya ekonomisine istendiği kadar güçlü darbe vurulamaz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Miltiadis Varvitsiotis, Fransa'da devam eden gayri resmi Avrupa Birliği zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımlara tüm NATO ülkelerinin katılması gerektiğini söyledi.

Miltiadis Varvitsiotis, bu nedenle Türkiye'ye yaptırımlara katılması için baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

Varvitsiotis, "AB'deki ortaklarımızdan Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar konusunda diğer AB ülkelerinin taleplerine uyması için baskı yapmalarını isteyeceğiz. Bu yaptırımlar Türkiye olmadan, Rus ekonomisine istendiği kadar güçlü darbe vuramayacak" şeklinde konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Ukrayna'daki son gelişmelerden duyduğu endişe duyduğunu da sözlerine ekledi.