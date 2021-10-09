Yunanistan Savunma Bakanı: ABD'nin mevcut askeri üslerine yatırım yapacağız

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiyotopulos bir söyleşide Atina ve Washington'un Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın yenilenmesiyle ülkede halihazırda ABD silahlı kuvvetleri tarafından kullanılan dört askeri üsse daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi.

Ta Nea gazetesine verdiği demeçte Bakan, ABD silahlı kuvvetlerinin Girit'teki Souda Körfezi deniz üssünün yanı sıra, Stefanovikeio, Dedeağaç limanı ve Larisa Hava Üssü gibi üslerine iki ülkenin yatırımlarını arttıracağını ifade etti.

Atina, ABD'nin Yunanistan'daki varlığını daha fazla yerde artırmasını umuyordu, ancak sunduğu bir seçenek, Skyros adasındaki hava ve deniz tesislerinin Amerikalılar tarafından zaten reddedilmesine rağmen.

Yunanistan Savunma Bakanı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 14 Ekim'de Washington'a görüşeceğini hatırlatarak "ABD, Yunanistan'ın önemli bir stratejik ortağıdır ve olmaya devam edecektir" dedi. Bakan "Karşılıklı savunma işbirliği anlaşması, son yıllarda sürekli olarak geliştirilen bu ilişkiyi tam olarak yansıtıyor.” diye ekledi.