Yunanistan Komünist Partisi'nden Türkiye halkına dayanışma mesajı

Türkiye Komünist Partisi'ne (TKP) sel ve orman yangınları nedeniyle bir mesaj gönderen Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkenin işçi sınıfı ve yoksul halk katmanlarına en içten taziye ve dayanışma duygularını iletti.

Mektupta doğa olaylarının işçi sınıfı ve yoksul halk katmanlarında ağır can kayıplarıyla sonuçlanmasında, hükümetlerin ve onların hizmet ettiği kapitalist sistemin muazzam siyasi sorumluluğu olduğu vurgulandı.

KKE Merkez Komitesi Uluslararası İlişkiler Seksiyonu tarafından gönderilen mesajda şöyle denildi:

"Sevgili yoldaşlar,

Ülkenizde selden etkilenen onlarca kurbanı, yaralıları, büyük maddi hasarları ve mahvolan hayatları üzüntü ve ıstırapla takip ediyoruz.

Her iki ülkede ve tüm kapitalist dünyada, işçilerin ve yoksul halk katmanlarının sel ya da orman yangınlarından etkilenmesi, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelerin aksine doğa olaylarının onlar üzerinde ağır bir can kaybına yol açması tesadüf değildir.

Hükümetler ve hizmet ettikleri kapitalist sistem, “maliyet-fayda” kriteri temelinde hareket ettikleri, iş gruplarının kârlılığını desteklediği ve halkın ihtiyaçlarını feda ettikleri için muazzam siyasi sorumluluklar taşımaktadır.

Lütfen ülkenizin işçi sınıfına ve yoksul halk katmanlarına en içten taziyelerimizi ve tam dayanışmamızı iletin.

Atina, 16 Ağustos 2021"