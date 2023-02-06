Yunanistan Komünist Partisi depremin ardından dayanışma mesajı yayımladı

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok kentte hissedillirken, çok sayıda kentte evler yıkıldı. Depremin ardından çok sayıda şiddetli artçı sarsıntı gerçekleşti. Öte yandan saat 13.24 merkez üssünü Elbistan olarak açıklanan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem çevre ülkelerden de hissedilirken, özellikle Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açtı.

KKE'den dayanışma mesajı

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitris Kuçubas, Türkiye ve Suriye'de büyük yıkıma yol açan deprem dolayısıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Mesajında "Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" diyen Kuçubas, "Kayıp kişilerin kurtarılması ve depremden etkilenen insanlara etkin destek sağlanması için acil ve koordineli uluslararası yardıma ihtiyaç duyan Türkiye ve Suriye halklarıyla tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

"Bilim ve teknolojinin gelişmesine ve çağımızın insan hayatını koruma konusundaki büyük potansiyeline rağmen" tüm bunların büyük çıkarlar, askeri silahlar ve emperyalist savaşlar için feda edildiğini hatırlatan KKE Genel Sekreteri Kuçubas, kâr hırsıyla hareket edenlerin eylemlerinin sonuçlarını "halkların pahalı şekilde ödediğini" vurguladı.

'Sömürü ve barbarlık sistemine karşı ortak mücadelede birlik olunmalı'

Yaşanan felaketin halkların aynı acıları ve sorunları paylaştığını gösterdiğini ifade eden Dimitris Kuçubas, "Her şeyden önce, insanları bölen hiçbir şeyin olmadığı kanıtlanmıştır" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Suriye'yle dayanışma mesajını paylaşan Kuçubas, "Sömürü ve barbarlık sistemine karşı ortak mücadelede birlik olunmalı" diyerek sözlerini bitirdi.