Yunanistan Komünist Gençliği'nden Türkiye'ye dayanışma ziyareti

Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) 26-28 Şubat tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret etti.

Yunanistan gençliği adına dayanışma dileklerini ileten heyet, Ankara'daki çeşitli buluşmaların ardından deprem bölgesine giderek Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) kurduğu dayanışma merkezlerini ziyaret etti. Delegasyonda KNE Genel Sekreteri Theodoros Kotsantis, KNE Uluslararası İlişkiler Bürosu üyesi Christos Chalkiadakis ve KNE Propaganda Bürosu üyesi Dimitrios Zarkas yer aldı.



KNE temsilcileri ilk olarak Ayrancı Semt Evi'nde TKP lise örgütü Solcu Liseliler ile buluştu. Burada Ayrancı Semt Evi'nin faaliyetleri, depremin liseliler üzerindeki etkileri ve iki ülkede de gençlerin yürüttüğü dayanışma çalışmaları üzerine sohbet edildi.

Ayrancı Semt Evi'nde Solcu Liseliler ile buluşma

Solcu Liseliler ile buluşmanın ardından delegasyon, Türkiye Komünist Gençliği'nin (TKG) ev sahipliğinde TKP Çankaya Gençlik Merkezi açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan KNE Genel Sekreteri Theodoros Kotsantis, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına dayanışma dileklerini iletti. Kotsantis, açılan Gençlik Merkezi'nin de TKP'nin depremle beraber hız kazanan çalışmalarına güç katacağına emin olduklarını söyledi.

TKP Çankaya Gençlik Merkezi açılışı

Aynı gün KNE heyeti, TKP Merkez Komite üyesi Berkay Kemal Önoğlu ile bir araya geldi. Gerçekleşen toplantının gündemini Türkiye'deki deprem, iki ülkedeki güncel siyasal durum, yakın zamanda gerçekleşen KNE 13. Kongresi ve komünistlerin Yunanistan'da öncülüğünü yaptığı Türkiye ile dayanışma çalışmaları oluşturdu.

Sonraki gün deprem bölgesine geçen heyet ilk olarak Adana Toros Semt Evi'ni ziyaret etti ve buradaki dayanışma çalışmalarına destek oldu.

Adana Toros Semt Evi ziyareti

KNE temsilcileri deprem bölgesindeki ziyaretlerine TKP İskenderun Gürsel Semt Evi’nde kurulan dayanışma merkezi ile devam etti. Burada TKP üyelerinden bölgedeki son duruma ve dayanışma sürecine dair bilgi aldılar.

TKP İskenderun Gürsel Semt Evi ziyareti

Son olarak TKP Antakya Kriz Masası'na ulaşan heyet dayanışma merkezinde görevli TKP'lilerle görüştü. Yunanistan'daki çocukların Türkiye için yazdığı dayanışma mektuplarını TKG'ye teslim eden heyet deprem bölgesinden ayrıldı. Zarflarda "Güçlü kalın" ve "Yalnız değilsiniz" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

TKP Antakya Kriz Masası ziyareti ve Yunanistan'daki çocukların Türkiye için yazdığı dayanışma mektupları

KNE delegasyonu İzmir Hatay Semt Evi'ni ziyaret ederek ve TKP İzmir gençlik örgütü temsilcileriyle buluşarak Türkiye programını tamamladı.