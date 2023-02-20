Yunanistan Komünist Partisi heyeti deprem bölgesinde: ‘Halkı, halk kurtarabilir’

Aralarında Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Marinos, Merkez Komite üyesi ve Dış İlişkiler Bürosu sorumlusu Vagenas ve Merkez Komitesi ve Dış İlişliler Bürosu üyesi Evangelidis'in bulunduğu KKE heyeti, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Türkiye halkı ile dayanışmak üzere Türkiye Komünist Partisi ev sahipliğinde deprem bölgesine ziyaretlerde bulundu.

Adana, Antakya ve İskenderun’da TKP kriz masaları ve semt evlerini ziyaret eden heyet, Yunanistan Komünist Gençliği’nin, PAME’nin ve Yunan halkının deprem bölgesinde yaşayanlar için gerekli malzemelerin toplanmasından kan bağışına kadar çeşitli dayanışmalar ördüğünü, önümüzdeki günlerde ise sendikalarda örgütlü sanatçıların düzenleyeceği bir dayanışma konseri ile dayanışmayı yükseltmeye devam edeceklerini belirtti.

Heyet pazar günü önce TKP’nin merkez kriz masasının bulunduğu ve deprem bölgesine yardımların organize bir şekilde gönderildiği Adana Toros Semt Evini ziyaret etti. İlk günden beri dayanışmanın önemli bir parçası olan mahalleli ve TKP üyeleri ile sohbet etti, dayanışma duygularını iletti.

Ardından Antakya’da bulunan TKP Armutlu Kriz merkezini ziyaret eden heyet, ilk günden bugüne TKP’nin bölgedeki organizasyonun bölgenin değişen ihtiyaçlarına göre her gün nasıl yeniden organize edildiğini öğrendi.

Heyet, akşam saatlerinde ise İskenderun Gürsel Semt Evinde TKP’liler, dayanışma gönüllüleri ve semt evinden destek alan halk ile buluştu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

'Sorumlu kapitalist ülkeler'

KKE Siyasi Büro Üyesi Marinos şöyle konuştu:

"Bu yıkımların sorumlusu kapitalist devlettir. Çünkü yapabilecekleri birkaç şeyi de yapmadılar, depreme karşı hiçbir zaman önlem almadılar. Can kayıplarının önüne geçmek için hiçbir zaman önlem almadıklarını görüyoruz. Aynısı şimdi de geçerli. Devletin halka ne yemek ne de bir kalacak yer yardımı vermediğini görüyoruz. İnsanlar bir evin içinde 35 kişi yaşamaya mecbur kalıyor. İlk isteğimiz insanların kalabileceği doğru düzgün bir ev ya da mutfağı, tuvaleti olan tüm ihtiyaçların içinde karşılanabileceği bir konteyner olmalı.

TKP ve KKE, kapitalist devletten bu talepleri istemekte hiçbir zaman çekinmedi, bunlar insanların temel haklarından biri. Antakya’dan yeni döndük, felaketi nasıl anlatabiliriz bilmiyoruz ama orada kurulan ilkyardım çadırlarında bile tuvalet yok. Çadırların 21. yüzyıla yakışır bir şekilde tuvaleti, elektriği ve ısıtması olmalı. Bunları bir önce kazanmalıyız çünkü bu yaşadıklarımızın tek sorumlusu insanlara yardım etmek istemeyen devlettir.

Yoksulluk, okula gidemeyen çocuklar, depremzedelerin hali… Her şeyin sorumlusu bu kapitalist ülkeler. Türkiye kapitalizmi, Yunan kapitalizmi ya da diğer kapitalist ülkeler, hepsi de boğulan, ateş altında olan, enkaz altında kalan insanların sorumlularıdır. Bunlar neden oluyor sorusuna hem Türk hem Yunan halkları cevap verebilmeli. Bunlar, Yunan ve Türk devletleri işçiler için değil, azınlık olan zenginlere çalıştığı için oluyor. Üstelik işçilerin haklarını elinden almaya çalışıyorlar.

Yunanistan’da yaşanan büyük bir yangından şöyle şu slogan öne çıkmıştı: “Devrim yolunda kapitalizmi yıkabilmek için sadece halk, halkı kurtarabilir”. Komünistler halklarını ve bütün halkları seviyorlar.

Bir süre önce birçok kişi TKP’yi tanımıyordu. TKP’yi maalesef depremin getirdiği zorluklarda tanıdılar. TKP, halka doğruyu söyledi ve hemen yanında durdu. Bir tas çorba içebilmesi, bir battaniyeye sarınabilmesi, çocukların giyinebilmesi, ihtiyaç duyulan ilaçların sağlanabilmesi için… TKP tüm bunları yapabildi çünkü başka bir düzenin mümkün olduğuna, devrime inanıyor.

Burada büyük bir başarı sergiliyorsunuz. Devlet bir yardım eli bile uzatmazken siz ilk günden beri buradasınız. Bölge halkı bu çabayı desteklemeli. Yunanistan Komünist Partisi hem Türkiye hem Suriye halkı için ilk dakikadan itibaren bu dayanışmanın yanında. Yunanistan’da komünistler her gün daha yardım toplama çabasında. Ekonomik yardımların yanı sıra kan bağışlarında dahi bulunuluyor. Yunanistan’da sendikalar bir dayanışma konseri düzenleyecek. Burada toplanan yardım Türkiye’ye gönderilecek. Yunanistan halkının dayanışması inanılmaz bir seviyede. İki halkın dostluğu gün geçtikçe güçleniyor. ‘Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için’ diyoruz. Bunu işçiler de söylemeli. Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençliği her zaman yanınızda olacak."