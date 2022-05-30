Yunanistan Komünist Gençliği, Dedeağaç'ta kamp düzenledi

Geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde Yunanistan Komünist Gençliği (KNE)'nin Makedonya ve Trakya örgütlerinin üç günlük kampı gerçekleşti.

Kamp Dedeağaç'ın emperyalistlerin savaş üssüne dönüştürülmesine ve ülkenin savaşlara dahil olmasına karşı çıkan yüzlerce öğrenciyi buluşturdu.

Kampta Türkiye Komünist Gençliği'ni (TKG) temsilen bulunan Umut Ayaz da yaptığı selamlama konuşmasında Yunanistan ve Türkiye'deki NATO üslerinin bölge halklarını tehlikeye soktuğunu, iki ülkenin komünistlerinin emperyalist ittifaklara karşı yıllardır tutarlı biçimde mücadele ettiğini vurguladı.

Ayaz konuşmasının devamında KNE'nin liderliğindeki öğrenci derneği Panspudastiki KS'nin öğrenci seçimlerinde yüzde 33,43 oy alarak kazandığı zaferi tebrik etti. Üç günlük kamp boyunca KKE ve KNE merkez komite üyelerinin katıldığı siyasi etkinliklerin yanı sıra spor aktiviteleri ve konserler de gerçekleşti.