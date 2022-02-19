Yunanistan-İtalya feribotunda yangın: 12 kişi kayıp

Yunanistan'ın İgumenitsa Limanı'ndan hareket ederek İtalya'nın Brindisi kentine giderken Korfu Adası açıklarında yangın çıkan İtalyan bandralı yolcu feribotu yaklaşık 30 saattir yanmaya devam ediyor.

Yunan makamları bugün yaptıkları açıklamada, itfaiyecilerin yangını kontrol etmeye çalıştığını, yangının ardından 12 kişinin hâlâ kayıp olduğunu duyurdu.

183 metrelik feribot, Batı Yunanistan'daki bir liman olan İgumenitsa'dan İtalyan limanı Brindisi'ye dokuz saatlik bir yolculuk sırasında alev almıştı. Gemide toplamda 241 yolcu ve 51 mürettebat olduğu belirtildi. Gemiden kurtarılan 280 kişi ise Korfu Adası'na taşındı.

Yolcuların büyük bölümünün TIR şoförü olduğu belirtildi. Yangında TIR'ların büyük bölümünün de yandığı açıklandı.

Bir Türkiye vatandaşı kayıp

Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu, yangın çıkan feribottaki bir Türk vatandaşının kayıp olduğunu söyledi. Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarını ziyaret eden Somuncu, tüm gerekli yardımın ve konsolosluk hizmetlerinin sağlanacağını belirtti. Somuncu kayıp Türk vatandaşı için "Onun akıbetini belirlemek üzere Yunan Sahil Güvenlik, hastane ve Yunan Emniyeti ile temas halindeyiz. İnşallah o da sağ salim kurtulur" dedi.

Otele yerleştirilen 24 Türk yolcu, seyahat evraklarının düzenlenmesinin ardından konsolosluk tarafından Türkiye’ye gönderilecek.