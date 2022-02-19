Brezilya'da sel ve toprak kayması: Ölü sayısı 136'ya yükseldi

Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Sivil savunma ekiplerinden yapılan son açıklamada, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 136’ya yükseldiği ve 218 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Birçok helikopter, kazı makinesi, arama köpeği ve 500’den fazla itfaiyecinin katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyenin özel arama kurtarma koordinatörü Roberto Amaral, “Aramaları bir an önce bitirmek istiyoruz fakat son kişiye ulaşana kadar devam edeceğiz” dedi.

'Kayıplar ihmalin sonucu'

Belediye Başkanlığı bir kamu felaketi durumu olduğunu belirtti ve önümüzdeki 48 saat içinde daha fazla sağanak yağış olasılığı konusunda halkı uyardı.

Telesur'un haberine göre, çok sayıda kayıp olması yerel yetkililere karşı tepkileri yükseltti. Avukat Marilu Cabañas basına verdiği demeçte, olaydan etkilenen aileler için tazminat talep etti. Cabañas, Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro ve Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo tarafından fiilen gerçekleştirilen eylemlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını istedi, kayıpların yetkililerin ihmalleri sonucunda oluştuğunu söyledi.

Bolsonara: Savaş sahneleri gibi devasa bir yıkım gördük

Rusya ve Macaristan ziyaretinin ardından Brezilya’ya dönerek Petropolis’e giden Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yaptığı açıklamada, “Savaş sahneleri gibi devasa bir yıkım gördük” dedi.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışların ardından sosyal medyaya yansıyan görüntülerde şehrin yüksek yerlerinde toprak kaymalarının meydana geldiği, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Heyelan riski devam ediyor

Dün yetkililer tarafından yapılan uyarılarda, kentte halen heyelan riskinin bulunduğu ve vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiği de belirtilmişti. Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo dün yaptığı basın toplantısında, “Bu kadar zamandan sonra canlı birini bulmak çok zor” ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya son üç ayda bir dizi şiddetli yağmurla sarsıldı. Bilim insanlarıysa iklim değişikliği nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini söylüyor.

Petrópolis ve çevresinde Ocak 2011'de de sel ve toprak kaymalarında 900'den fazla kişinin ölmüştü.