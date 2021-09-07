Yunanistan, İpsala sınır kapısı karşısına yeni sınır kapısı inşa edecek

Yunanistan Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti (DMT), Dedeağaç (Evros) iline bağlı ve Meriç nehri kıyısında bulunan Bahçeköy'e (Kipi) yeni bir sınır istasyonu inşaatı için projelendirmeye geçti.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, Yunanistan İçişleri Bakanlığı, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti ve Egnatia Odos yöneticilerinin gerçekleştirilen online görüşmede projenin gerçekleşebilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verildi.

‘Ulusal kalkınma projesi’

Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Stelios Peças, Altyapıdan Sorumlu Altyapı ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yorgos Karagiannis, DMT Eyalet Başkanı Hristos Metios, DMT Merkezi İdaresi Koordinatörü Giannis Savvas, Egnatia Odos şirketinin CEO'su Konstantinos Kuçukos ve yetkili birimlerin temsilcileri katıldı.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan DMT Eyalet Başkanı Hristos Metios, “Bugün Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi için önemli bir gün. Sistemli çalışmalar ve hükümetle sürekli iletişimin ardından, bölgemizin bölge fonlarıyla finanse edilmesiyle Dedeağaç'ın Bahçeköy'deki Kipi sınır kapısına yeni bir Hudut İstasyonu inşaat projesi çalışmalarına başlandı. Bu bölgesel ve ulusal öneme sahip çok önemli bir kalkınma projesidir” dedi.