Yunanistan İngiltere'den Partenon heykellerini iade etmesini talep etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Partenon heykellerinin Londra'daki British Museum'dan kalıcı olarak iade edilmesi talebine değindi.

Reuters'ın aktardığına göre Miçotakis, "Partenon heykellerini Yunanistan'da yeniden birleştirmek için uzun süredir devam eden çabamızda çabamızda UNESCO'nun Hükümetlerarası Komitesinin yanı sıra üye devletlerin büyük çoğunluğundan destek aldığımızı söylemekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Başbakan, "Ne kadar sürerse sürsün, Parthenon heykelleri sonunda eve dönecek" dedi.

Heykeller, MÖ 5. yüzyıldan kalma bir mimari şaheser olan Atina'daki Partenon tapınağında yer alıyordu. 19. yüzyılın başlarında Yunanistan'ın Osmanlı yönetimi altında olduğu dönemde İngiliz diplomat Lord Elgin tarafından heykeller Londra'ya götürüldü.