150 yıldır İngiltere'de bulunan kiliseye ait hazinelerin Etiyopya'ya iadesi için başvuru

İngiltere başkenti Londra'da bulunan British Museum'da 150 yıldır sergiye kapalı halde bulunan Etiyopya'ya ait dini hazinelerin ülkeye iade edilmesi gündeme geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre, İngilizlerin 1868'deki Magdala muharebesinin ardından yağmaladığı Etiyopya Ortodoks Kilisesi'ne ait tabotların Etiyopya'ya geri dönülmesine dönük yeni bir hukuki mütalaa ve başvuru yapıldı.

Bazı İngiliz sanatçı, edebiyatçıların yanı sıra İngiltere'nin eski büyükelçisi Sir Harold Walker'ın imzayla destek verdiği mektupta British Museum yönetimine tablotların Etiyopya'ya iadesi talep edildi. Müzenin "tabotları sergilemeyerek onların kutsallığını kabul ettiği" söylenen mektupta, "Tabotlar, incelenmek, kopyalanmak ve fotoğraflanmak yerine 150 yıldan fazla bir süredir kaldıkları mahzenlerde öylece duruyorlar. Bunlar, ait olduğu ülkenin insanlarının büyük çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Bugün, British Museum'un önünde, tabotları Etiyopya Ortodoks Kilisesi'ne iade ederek Britanya ve Etiyopya arasında kalıcı ve anlamlı bir dostluk köprüsü kurma konusunda eşsiz bir fırsatı var" denildi.

Etiyopya'nın tabotların iadesi için daha önce birden fazla başvuru yaptığı ancak müzenin 1963'te yayınlanan tüzüğünü gerekçe göstererek bunu reddettiği bildirildi.

Müze, 1963 tüzüğü kapsamında tabotların sergilenmesinin öğrencilerde "zararlı etki" yaratabileceği nedeniyle bunların sergisini yasaklarken, gelen itirazlarda, tüzüğün müzenin savunduğunun aksine bu tabotların sergilenebileceği ve öğrencilerin bundan kötü etkilenmeyeceği belirtildi.

British Museum, mektuba ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu dokümanların değerlendirilmeye ve kapsamlı bir şekilde ele alınmaya ihtiyacı var. Konunun yöneticiler tarafından karara bağlanması öncesinde daha fazla süreye ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Tabotlar

Odun ve taştan tabotlar, Etiyopya Ortodoks Kilisesi tarafından "Tanrının yeryüzünde mesken tuttuğu yer" ve Ahit Sandığı'nın temsiliyeti olarak görülen adak tabletleridir.

Müzede bulunan 11 tabottan 9'unun 1868 yılındaki Magdala Muharebesi'nin ardından İngilizlerin gerçekleştirdiği yağma sonucu müzeye geldiği kaydedildi. Etiyopya İmparatoru ll. Tewodros'un İngiliz rehin almasının ardından yapılan muharebe sonucunda 500'den fazla Etiyopya askeri ölmüş ve imparator intihar etmişti.

Muharebenin ardından tabotların yanı sıra yüzlerce objeye de el konulduğu biliniyor. Londra'daki V&A müzesinde altın taç ve kraliyet gelinliği gibi Magdala hazineleri bulunuyor.