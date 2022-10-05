Yunanistan göçmen botu videosu yayınladı, Ankara'dan yanıt geldi

Yunanistan Göç Bakanı, Türkiye Sahil Güvenlik görevlilerinin göçmenlere vurduğunu ve lastik botlarını ittiğini gösteren bir video yayınlarken, Dışişleri Bakanlığı'ysa videonun eski olduğunu açıkladı.

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Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, göçmenlerin Türkiye Sahil Güvenlik görevlileri tarafından itildiğinin görüldüğü bir video yayınladı.

Twitter üzerinden yayınladığı videosunda Mitarakis "Görüntülerde Türk sahil güvenliğinin uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a ittiği görülüyor." dedi.

Videonun "Yunanistan tarafından kurtarılan bir mülteci tarafından çekildiğini" söyleyen Bakan, Türkiye'yi "göç akışlarını araçsallaştırılmakla" suçladı.

Mitarakis, olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini söylemedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ysa, Mitarakis'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çataklı, Mitarakis'i etiketleyerek "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız." mesajını paylaştı.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Siz utanmazsınız ama, gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte" diyerek 2019'da yayınlanan söz konusu videoya ilişkin olduğunu belirttiği açıklamayı paylaştı.

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