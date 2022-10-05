Yunanistan göçmen botu videosu yayınladı, Ankara'dan yanıt geldi

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, göçmenlerin Türkiye Sahil Güvenlik görevlileri tarafından itildiğinin görüldüğü bir video yayınladı.

Twitter üzerinden yayınladığı videosunda Mitarakis "Görüntülerde Türk sahil güvenliğinin uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a ittiği görülüyor." dedi.

Videonun "Yunanistan tarafından kurtarılan bir mülteci tarafından çekildiğini" söyleyen Bakan, Türkiye'yi "göç akışlarını araçsallaştırılmakla" suçladı.

Mitarakis, olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini söylemedi.

Footage from Turkish coastguard violently pushing forward migrants to Greece, in violation of international law and the EU joint statement. This video was filmed by a refugee who was saved by 🇬🇷. It is further proof of the instrumentalization of migration flows by 🇹🇷 #migration pic.twitter.com/sXG74VxBYo — Νότης Μηταράκης - Notis Mitarachi (@nmitarakis) October 5, 2022

Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt: 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'ysa, Mitarakis'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Çataklı, Mitarakis'i etiketleyerek "Suçluluk psikolojisiyle çöplük karıştırdığınızın farkındayız. Bula bula 3 yıl önceki çarpıtılan bir videoyu bulmuş ve yayınlamışsınız." mesajını paylaştı.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı "Siz utanmazsınız ama, gerçeği öğrenmek isteyenler için açıklama linkte" diyerek 2019'da yayınlanan söz konusu videoya ilişkin olduğunu belirttiği açıklamayı paylaştı.