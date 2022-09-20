Erdoğan: Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir

ABD’nin New York kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ege ve Doğu Akdeniz'de güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara koyarak işbirliği çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

'Krizden onurlu çıkış imkanı verecek diplomatik bir çözüm'

Ortak gündemle harekete geçmemiz gereken bir döneme girdik. Ukrayna'da 7. ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Diyaloğun anahtar rolüne vurgu yapıyoruz. Tarafları önce Antalya sonra İstanbul'da bir araya getirdik.

Sayın Genel Sekreter ile yürüttüğümüz çabalar neticesinde Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasını sağladık. Tahıl koridoru mutabakatı BM'nin son yıllardaki en büyük başarılarından biridir. Sevkiyatın her geçen gün ivme kazanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İstanbul Mutabakatı müzakerelerin sonuç verdiğini göstermiştir. Aynı yaklaşım nükleer santral konusunda da sergilenebilir.

Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek diplomatik bir çözümü beraber bulmamız gerekiyor. Tüm bu felaketler etkin çok taraflılığın BM'de vücut bulması için daha fazla çaba gösterme sorumluluğumuzu hatırlatmıştır. Güvenlik Konseyi'nin hesap verebilir bir işleyişe kavuşması önemli bir dönüm noktasını teşkil edecektir. Ortak vazifemizi unutturmamak için dünya beşten büyüktür yaklaşımını her platformda çizmeye devam edeceğiz. Tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Çatışmaların çözümü konusunda çaba harcıyoruz. Anlaşmazlıkların giderilmesinde yeri geldiğinde arabulucu yeri geldiğinde kolaylaştırıcı olarak hareket ediyoruz. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olmamızı sağlayacak inisiyatifler alıyoruz.

'Yunanistan Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir'

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulümlerinin arttığını görüyoruz. Biz yeni Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çalışırken, Yunanistan Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir.

Geçen hafta 9 haftalık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahab Yunan güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir.

Ege ve Doğu Akdeniz'de güç gösterisi peşinde koşanlar kendilerini komik duruma düşürmektedir. Yunanistan'dan gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara koyarak işbirliği çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarını savunurken gerginlik stratejisi izleyenlerin oyununa gelmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte iyi niyetli çaba gösterdik. Dünyayı ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz.

'BM'nin Libya çabalarını destekliyoruz'

Orta Doğu’da kalıcı barışın ve istikrarın tesisi açısından İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme güçlü destek veriyoruz.

Üzerinde ısrarla durulması gereken yerlerden biri de Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz'dir. Türkiye olarak BM'nin Libya çabalarını destekliyoruz. Libya'da adil bir seçimin yapılarak meşruiyetini halktan alan bir hükümetin başa gelmesi temel hedef olmalıdır.

İsrail-Filistin ihtilafında iki devlete destek veriyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti dışında bir çözüm, bir formül yoktur. Bölgenin huzuru ve geleceği için çabalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız. İran'ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi yoluyla sonuçlanmasını bekliyoruz.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki süreçleri destekleyerek çözüm fırsatı için önemli adımlar attık.

'1 milyon Suriyelinin topraklarına dönmesini sağlayacak konutun inşasına başlıyoruz'