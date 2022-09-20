BM'den İran'a kınama: Tarafsız şekilde soruşturulmalıdır

İran'da gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini hakkında açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler, olaya dair tarafsız soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

İran'ın başkenti Tahran'da polis tarafından "kıyafet kurallarına" uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve şiddet gördüğü iddia edilen 22 yaşındaki Mahsa Amini geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Olayı dair açıklamada bulunan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Vekili Nada Al Nashif yaşanan olaydan dolayı İran'ı kınadı.

Nashif, olayın tarafsız şekilde soruşturulması gerektiğini söyleyerek, "Mahsa Amini'nin trajik ölümü ve polis tarafından uygulanan şiddet iddiaları yetkili bağımsız bir makam tarafından hızlı, tarafsız ve etkili bir şekilde soruşturulmalıdır" dedi. (İHA)

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