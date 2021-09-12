Yunanistan Fransa'dan 6 Rafale savaş uçağı daha alacak

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Harika haber" diyerek Yunanistan'ın altı adet daha Rafale savaş uçağı almak istediğini duyurdu. Parly açıklamasında "Birlikte gerçek Avrupa özerkliğini kurmak için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının Avrupa'daki ilk müşterisi olan Yunanistan, Ocak ayında 12'si kullanılmış olmak üzere toplam 18 adet Rafale uçağı sipariş etmişti. Anlaşmanın 2,5 milyar Avro değerinde olduğu bildirilmişti. Son açıklamayla birlikte Yunanistan'ın teslim alması beklenen uçak sayısı 24'e çıkmış oldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de dün yaptığı açıklamada yakında 6 Rafale savaş uçağı daha sipariş edeceklerini duyurmuş, ilk uçağın ise yıl sonuna dek Yunanistan tarafından kullanılmaya başlanacağını bildirmişti.

Mayıs ayında Hırvatistan, Fransa ile 12 adet kullanılmış Rafale savaş uçağı için yaptığı anlaşmayla sözkonusu uçakları satın alan ikinci Avrupa ülkesi olmuştu.

Katar, Mısır ve Hindistan Fransız Dassault Havacılık tarafından üretilen Rafale savaş uçaklarının en büyük müşterileri olarak biliniyor.