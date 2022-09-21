Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye göç meselesini araçsallaştırıyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Salı günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Yunanistan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Dendias, "Göç meselesini araçsallaştıran, on binlerce hayatı tehlikeye atan ülke, Yunanistan'ı insanlığa karşı suç işlemekle suçlamak için buraya [New York] geliyor" diyerek şöyle devam etti:

“Doğrudan savaş tehdidinde bulunan ülke, sürekli savaş nedeni olan, Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğini sorgulayan ülke, buraya iyi komşuluk ilişkilerini konuşmaya geliyor.”

Dendias, "Kıbrıs Cumhuriyeti de dahil olmak üzere yabancı toprakları işgal eden ülke, Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve işbirliği koşullarını konuşmak için buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Dendias, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan'daki Müslüman toplumuyla ilgili iddialarının birçok kez duyulduğunu ve yanıtlandığını söyledi. Dendias konuşmasında, “Birincisi Yunanistan, insan haklarına ve tabii ki Müslüman toplumunun haklarına kesinlikle saygı duyan bir Avrupa ülkesidir. Sonuçta, bu ham sayılarla kanıtlanmıştır. Yunanistan'daki Müslüman topluluk büyüyor, genişliyor ve gelişiyor” dedi.

Dendias, "Türkiye'yi, İstanbul Rumlarına ne olduğu ve bir zamanlar 100 binden fazla üyeye sahip olan topluluklarının bugün nasıl 5 binden az insandan oluştuğu konusunda yanıt vermeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmacı kürsüsünden yaptığı konuşmada Yunanistan'ı "Ege'yi göçmenler için mezarlığa çevirmekle" suçlamıştı. Ölen çocukların fotoğraflarını tutan Erdoğan, "Geçen hafta Yunanistan Sahil Güvenlik botlarını batırırken 4 yaşındaki Abdul Vahab ve 9 aylık Asım aileleriyle birlikte öldü" demişti.

"Avrupa ve BM'nin insanlığa karşı suç olan bu vahşeti durdurmasının zamanı geldi" sözlerini kullanan Erdoğan, Yunanistan'ın "insanlık dışı geri itmeler" dışında Müslüman toplumuna karşı "siyasi baskı ve ayrımcılık" politikası izlediğini de söyledi.