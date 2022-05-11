Yunanistan Cumhurbaşkanı: Türkiye ile diyalog istiyoruz

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, devlet televizyonu ERT'ye verdiği demeçte, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin "sakin" olduğu dönemlerin de bulunduğunu belirten Sakellaropoulou, Edirne sınırındaki Evros bölgesi ve Ege Denizi'ndeki son olaylar da dahil olmak üzere Yunanistan ve Türkiye arasındaki gergin ilişkilere rağmen, "Biz komşuyuz ve komşu kalacağız. Komşuların birbirine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı. Sakellaropoulou, ülkesinin Türkiye ile "diyalog istediğini" ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Sakellaropoulou, "Ukraynalılar hepimiz için, Avrupa'nın özgürlüğü ve değerleri için savaşıyor" dedi.