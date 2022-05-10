TKP, KKE heyetini konuk edecek: Emperyalizme geçit yok

Türkiye Komünist Partisi 11-15 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan Komünist Partisi’nden (KKE) bir delegasyonu ağırlayacağını duyurdu.

Ziyaret süresince ülkenin farklı illerinde, iki partiden yöneticilerin konuşmacı olarak katılacağı, “EMPERYALİZME GEÇİT YOK / Nato Nedir, Kime Yarar?” başlıklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

TKP'den etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülkeden komünistler, İncirlik Üssü’nün kapatılması, emperyalistlerin bölgeden kanlı ellerini çekmesi, sömürünün ve yağmanın son bulması taleplerini güçlü bir sesle dile getirecek" denildi.

Yapılan açıklamanın devamı ve etkinliklerin programı şöyle:

Uzun yıllardır kardeşçe ilişkilere sahip olan iki parti, Ekim 2019’da İzmir’de 22. Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Toplantısı’na birlikte ev sahipliği yapmış, geçtiğimiz yıl ise Midilli Adası’nda emperyalizm karşıtı kampta buluşmuştu. Bu kez, TKP Merkez Komitesi’nin daveti üzerine ve Covid-19 pandemisine bağlı kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte çok daha kapsamlı bir program ile bir araya geliniyor.

Konuk edilecek KKE siyasi delegasyonu, Merkez Komite Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos, Merkez Komite üyesi ve Uluslararası İlişkiler Seksiyonu Başkanı Elisaios Vagenas, Merkez Komite Uluslararası İlişkiler Seksiyonu üyesi Aris Evangelidis’ten oluşuyor. Delegasyonu TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Merkez Komite üyeleri Ekin Sönmez, Senem Doruk, Ozan Yılmaz, Parti Merkez Konseyi ve Uluslararası İlişkiler Bürosu üyeleri karşılayacak.

Ziyaret programında, parti yöneticileri arasında ikili görüşmeler, İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’da çeşitli etkinlikler ve temaslar bulunuyor. KKE delegasyonunun, sayıları tüm Türkiye’de yüze yaklaşan TKP semt evlerinden bazılarını ziyaret etmesi, yerel örgütlerle fikir alışverişinde bulunması, aynı zamanda emperyalizm ve savaş karşıtlığı temalı toplantılara katılması planlandı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile birlikte KKE Siyasi Büro ve Merkez Komite üyeleri Marinos ve Vagenas’ın konuşmacı olacağı bu toplantılara kitlesel katılım bekleniyor. 15 Mayıs Pazar günü ise, iki partinin yöneticileri, Türkiye Komünist Gençliği’nin İncirlik Üssü’ne yapacağı protesto yürüyüşünü birlikte karşılayacak. TKP Çukurova örgütlerinin Ukrayna’daki emperyalist savaşın başlangıcından bu yana sürdürdükleri İncirlik Üssü’nün kapatılmasına dönük imza kampanyası da aynı gün sonlandırılacak.

Ziyaretin siyasi çerçevesini iki partinin uluslararası siyasi gelişmelere ve işçi sınıfının maruz kaldığı saldırılara, ırkçı ve milliyetçi provokasyonlara karşı komünistlerin birlikte vereceği yanıt oluşturuyor. Geçtiğimiz Şubat ayında, Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’ya girişinin yetmişinci yıldönümü üzerine yapılan ortak açıklamada, bu çaba şöyle ifade edilmişti: “Emperyalist savaşlara, NATO’ya ve planlarına, kapitalist barbarlığa karşı ve sosyalist-komünist bir toplum için yürüttüğümüz ortak mücadelemizi sağlamlaştırıyoruz.”

Ege’nin iki yakasının iki komünist partisinin enternasyonalist dayanışma ve dostluk ilişkisi, her iki halka da barış içinde, kardeşçe, eşitlikçi bir geleceğin tek umudu olan sosyalizm mücadelesinde güç birliğine dayanıyor.

Ziyaret programı şöyle:

İstanbul

12 Mayıs Perşembe 20:00 – Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos

Müzik dinletisi: Los Obreros müzik topluluğu

Antalya

13 Mayıs Cuma 20:00 – Konyaaltı Belediyesi Nâzım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi Elisaios Vagenas

Müzik dinletisi: Grup Memleket

Ankara

14 Mayıs Cumartesi 17:30 – Nâzım Hikmet Kültür Merkezi

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi ve milletvekili Giorgos Marinos

Müzik dinletisi: Ercan-Gökhan Çağıran

Adana

15 Mayıs Pazar 18:30 – Adana Orhan Kemal Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Konuşmacılar:

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan

KKE Siyasi Büro üyesi Elisaios Vagenas

Müzik dinletisi: Gülcan Altan