Yunanistan Cumhurbaşkanı: Lozan Anlaşması bölgede barışın temeli olmaya devam ediyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Atina Üniversitesi (NKUA) ve Yunan Avrupa ve Dış Siyaset Kuruluşu'nun (ELIAMEP) düzenlediği ortak etkinlikte Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının yüzüncü yılını andı. Sakellaropoulou, anlaşmanın yüzüncü yılında önemini koruduğunun altını çizdi.

Lozan Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana istikrarlı bir yapı sağladığını ve bölgesel barışı sağlamaya devam ettiğini ifade eden Sakellaropoulou, şöyle konuştu:

"Lozan Anlaşması, yıkıcı 1. Dünya Savaşı'nın ardından barışı yeniden tesis etmek amacıyla komşumuzla ve Ortadoğu'da ülke sınırlarını oluşturmuş bir mihenk taşıdır. Bölgede barışın temeli olmaya devam eden anlaşmanın imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü, yarattığı gücü ve istikrarlı yapıyı onaylamak için harika bir fırsat."

Uluslararası hukuk prensiplerine işaret eden Sakellaropoulou, ülke sınırlarını belirleyen anlaşmaların kalıcı olduğunu ve tüm tarafların rızası olmadan tek taraflı revize edilemeyeceğini kaydetti. Sakellaropoulou, Lozan Anlaşması'nın sağladığı nihai bölge mutabakatının ülkeler arasında dostluğu besleme ve barışı koruma konusunda önemli bir rolü olduğunu vurguladı.

Sakellaropoulou, "Halklar arasındaki dostluk ve devletler arasında barış ancak böyle bir temel yapıyla kalıcı olabilir" dedi.