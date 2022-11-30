Yunanistan basını: Türk F-16'ları sınır ihlali yaptı

Atina ve Ankara hattındaki gerilim devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün yaptığı Yunanistan açıklamaları Atina'da yankı buldu. Yunanistan basını, 8 Türk F-16'sının ülke hava sahasına toplu giriş yaptığını yazarken öte yandan Türkiye'yi "NATO'nun şımarık çocuğu" olarak niteledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın dün akşam katıldığı bir televizyon programında Yunanistan ile gerilen ilişkilere ilişkin "Ama deniz sahası, hava sahası, sınırları ihlal edildiğinde de Türkiye buna tepkisiz kalmaz. Yunanistan da böyle şeylerle kazanmaz. Buna gerek yok, biz hep bunu söylüyoruz" sözlerinin ardından Yunanistan basını Türk F-16'larının dün ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

To Vima'ın haberinde, "İbrahim Bey hangi ihlallerden bahsediyor?" denilerek 8 Türk F-16'sının Yunan hava sahasına toplu giriş yaptıkları iddia edildi. Füzelerle donanmış olduğu ifade edilen F-16'ların Yunanistan tarafında gerilim yarattığı da ifade edildi.

Halk TV'nin aktardığına göre To Vima haberinin bir başka kısmında ise Kalın'ın sözlerinin Atina'da "Türkiye'nin ABD ve Fransa ile gelişen Yunanistan ilişkilerini kıskandığı" şeklinde yorumlandığına değinildi.

Öte yandan haberde "Rusya'nın S-400'lerini elinde tutan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişine engel olan" diye bahsedilen Türkiye için "NATO'nun şımarık çocuğu" ifadeleri de kullanıldı.

Kalın ne demişti?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın dün akşam katıldığı bir televizyon programında, "Yunanistan ile gerilim, askeri bir angajmana girmek gibi bir planımız yok. Süreçleri yeniden başlatan taraf hep biz olduk. Biz hala bir gerilimden yana değiliz. Komşuyuz, birlikte bu coğrafyayı paylaşmaya da devam edeceğiz. İyi ilişkiler, iki ülkenin de bu bölgenin de tabii ki faydasınadır. Ama deniz sahası, hava sahası, sınırları ihlal edildiğinde de Türkiye buna tepkisiz kalmaz. Yunanistan da böyle şeylerle kazanmaz. Buna gerek yok, biz hep bunu söylüyoruz. Şimdi Yunanistan'da da seneye seçim var. Seçimlerde bu tür şeylerle puan kazanmaya çalışabilirler. Ama günün sonunda Yunanistan böyle işlerle kazanamaz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Burada ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, hatta isim de vermek gerekirse Fransa başta olmak üzere, onlara çağrımız şudur: Yunanistan'ı bu adımlara sevk etmeye yönlendirmesinler. Aklı selim adımları telkin etsinler" ifadelerini kullanmıştı.