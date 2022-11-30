Öcalan'dan Yunanistan'a dava: 'Yunan ajanlar tarafından mı teslim edildi?'

Abdullah Öcalan, avukatları aracılığıyla AİHM'ye yaptığı başvuruda, Yunanistan'da bulunduğu dönemde kendisine yönelik uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre Öcalan, başvurusunda, Kenya'da Yunanistan makamlarının elindeyken Türkiye makamlarına teslim edilmesinin, Yunanistan'a iltica başvurusunun incelenmemiş olmasının, Yunanistan'da kaldığı süre boyunca hukuksal dayanaksız tutulmasının ve Yunan mahkemeleri önünde hak aramasına fırsat verilmemesinin AİHS'nin birçok maddesine aykırı olduğunu savundu.

Mahkeme, Yunanistan hükümetine "Öcalan Türk devletine Yunan ajanlar tarafından mı teslim edildi?" sorusunu yöneltti.

Tarafların mahkemeye görüş iletmek için 12 hafta süreleri bulunuyor. AİHM'nin bu görüşler temelinde Yunanistan'a karşı Öcalan davasında gelecek yıl içinde karar açıklaması bekleniyor. Mahkeme bu süreçte duruşma da düzenleyebilir.