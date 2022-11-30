Ülkücü gruptan İmamoğlu'na 'aday ol' çağrısı

Devlet Bahçeli'ye muhalif MHP'lilerden TamgaTürk yazarı Bahadırhan Dinçaslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

"Ekrem İmamoğlu'na Açık Mektup" başlıklı bir yazı kaleme alan Dinçaslan, "Hem kendi adıma, hem fikirlerimi paylaşan insanların sözcülüğüne soyunarak size çağrı yapıyorum: Cumhurbaşkanlığına aday olma niyetinizi açıklayınız. 6’lı Masa gündemine bunu bizzat siz sokunuz. Perde arkasında ne konuşulduğunu bizim bilme imkanımız yok, ancak bilmeyen ve bilmesi umursanmayan edilgen sürüler muamelesine maruz kaldıkça inancımızı yitirmekle kalmıyor, bileniyoruz. Kazanacak profil, “doğru aday” olduğunu yalnız aday olduktan sonraki değil, adaylığa giden süreçte yaptıklarıyla da ispatlayacak; gündemdeki potansiyel adayların ikisi, bu sınavı geçemeyeceklerini ispatladılar" ifadesini kullandı.

Dinçaslan, "Açıkça Türk milliyetçisi olduğunuzu ilan etmediğiniz ve benim tasvip ettiğim milliyetçi anlayışı politikalarınıza yansıtmadığınız sürece bu -haliyle- böyle olmalı. Ancak basitçe 'kim kazanır?' sorusunun yanında 'kime muhalefet etmek isterim?' sorusunu da soruyorum ve bunu mühim buluyorum: Size muhalefet etmek isterim" dedi.