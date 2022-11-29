İstanbul kavgasında yeni boyut: İstanbul'da tek lobi var, Trabzon lobisi...

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim yaşandığı öne sürüldü.

Odatv'den Hürrem Elmasçı, Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na “Aptal”, “Şizofren” dediği iddialarını köşesine taşıdı.

Gerilim üzerine çıkan haberde Çapan ailesinin de adı geçince CHP İstanbul'un önemli isimlerinden Gürbüz Çapan'a ulaştık.

Çapan "Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında geçtiği iddia edilen diyalog hakkında ne düşünüyorsunuz" sorumuza "Ben öyle bir diyalog olduğunu bilmiyorum, bana söylemedi ikisi de" yanıtını verdi.

Gürbüz Çapan "bu diyaloglar gerçekliği yansıtmıyor mu" sorumuza ilişkin İstanbul'la ilgili dikkat çekici ifadeler kullanırken "Benim de adımı karıştırmışlar, manipülasyon yapılıyor. Canan'ı severim, Ekrem'i de o kadar severim. Kars lobisi mi bunu destekliyor filan. Kars'ın lobisinden ne olur, esas Trabzon lobisi var, İstanbul'da tek lobi" açıklamasında bulundu.

İddialar sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu “Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar” demişti.