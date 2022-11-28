Kaftancıoğlu İmamoğlu'na 'aptal' dedi iddiası: 'İkinci Erdoğan’dır asla başkan olmamalı'

CHP'de İstanbul gerilimi yaşandığı öne sürülüyor.

Odatv'den Hürrem Elmasçı, Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na “Aptal”, “Şizofren” dediği iddialarını köşesine taşıdı.

Yazıdan bir bölüm şöyle:

"Kaftancıoğlu-İmamoğlu olayında bahsedilen otel Gümüşsuyu'ndaki CVK hotel. Burası Canan kızımın karârgahı gibiymiş! İlk şaşırdığım bu oldu…

İkincisi Canan kızımın, daha önce de bazı gazetecilere, “İmamoğlu İkinci Erdoğan’dır asla başkan olmamalı” dediği konuşuluyormuş İstanbul’da! Demek ilişkileri bu derece bozulmuş, yazık.

Hiç yazmak istemem ama Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na “aptal” dediğini de teyit ettim. Ama yüzüne demiyor, bir yakınına telefonda iletiyor. Siyaset bu, iki kişinin bildiği sır olarak kalmıyor…

Neler duydum çocuklar neler. Mesela, Ekrem Beye yönelik “Şizofren” ifadesi nereden çıktı? Herkes bunu ilk kez duyduğunu söylüyor. Bunu yazan Karslı Mahmut Övür’e sormak lazım. Ya da Kars gelini Canan Kaftancıoğlu ile sık sık görüşen Mahmut’un yakın dostu Karslı Çapan ailesine mi? Bilemedim şimdi…

Gerçekten bizi saf mı sanıyorlar?

Gün gelecek çocuklar hepsini tek tek yazacağım, bugün bu kadar…"