Yunanistan basını: 'Ankara'nın tutumunun arkasında Erdoğan'ın Biden ile görüşememesi var'

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesi çarpıcı bir iddiayı manşetine taşıdı.

Türkiye'nin son dönemde Yunanistan'a karşı agresif tutumunu ikiye katladığını öne süren gazete, Atina'nın bu durumu Ankara'nın ABD'den talep ettiği 40 adet yeni F-16 savaş uçaklarıyla ilgili uğradığı hayal kırıklığına bağladığını yazdı. Gazeteye göre hayal kırıklığının nedeni Biden ile Erdoğan arasında da henüz bir görüşme tarihi belirlenmemesi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen ay gerçekleştirilen ve tarafların "yapıcı" diye nitelediği görüşmeye karşın Türkiye'nin Ege'de önceki geceden itibaren bir dizi hava sahası ihlali yaptığını ileri süren Kathimerini konuya ilişkin diplomatik kaynaklarının yorumlarına yer verdi.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklara göre "Ankara bölgedeki varlığını hissedilir kılmanın başka bir yolu olduğunu ve bu yolun da diplomatik bir yol olmadığını Washington'a hatırlatmak istiyor". Aynı kaynaklar Türkiye'nin ABD'den talep ettiği 40 adet F-16 savaş uçağı ve 80 adet mevcut F-16'nın modernize edilmesi için ABD Kongresi'nden onayın halen çıkmadığını hatırlatarak Ankara'nın tutumunun arkasında, yaşanan bu hayal kırıklığının yattığını öne sürdü.

Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında Brüksel'deki olağanüstü NATO liderler zirvesinde beklenen görüşmenin de gerçekleşmediğini kaydeden gazete, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in 16 Mayıs'ta Beyaz Saray'ı ziyaret edeceğine değindi.

Gazete Erdoğan'ın Biden'ın "Ermeni soykırımı" açıklamasından rahatsızlığını da dile getirdi.

Öte yandan Atina'daki diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kathimerini, Türkiye'nin "provokatif duruşu" diye nitelendirdiği tutumun gerisinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki isteklerine bağlılığını gösterme hevesi olabileceği görüşünü ileri sürdü. Bir başka nedeninse Ankara'nın Ukrayna'daki arabuluculuk rolünün şimdilik ortadan kalkması olabileceği iddia edildi.