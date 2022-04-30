'Türkiye Yunanistan'daki NATO tatbikatlarını boykot edecek'

Anadolu Ajansı'nın ve AFP'nin Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, komşu Yunanistan ile artan gerilimler nedeniyle Türkiye, NATO tatbikatlarına katılmayacak.

9-22 Mayıs tarihleri ​​arasında Ankara'nın Yunanistan'ın batısındaki Araksos Hava Üssü'nde düzenlenecek yıllık 'Tiger Meet' tatbikatına F-16 Fighting Falcon jetlerini göndermesi planlanıyordu. Habere göre Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Atina'nın tatbikatlarla ilgili teknik belgelerde kullandığı ifadenin uluslararası hukuka aykırı olduğunu değerlendirerek değiştirilmesini talep etti, ancak Yunanistan bunu reddetti.

Öte yandan Sabah gazetesine konuşan bir güvenlik kaynağı, “Türkiye'nin tüm girişimlerine ve uzlaştırıcı çabalarına rağmen, komşusunun ülkesinde tatbikata katılmasına bile tahammül edemeyen Yunanistan, tatbikatı dostluk ve birlikte çalışabilirlik amacından uzaklaştırarak, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı olarak kullanmaya çalıştı.” dedi.

'İptal eden taraf Yunanistan' iddiası

Öte yandan bu tatbikata dair alınan kararın Türkiye değil Yunanistan tarafından alındığına ilişkin iddialar söz konusu. Amerika'nın Sesi'nin haberine göre Atina, Türkiye'nin "Ne müttefik ne de dost" olduğunu söyleyerek Türkiye'nin 'Tiger Meet' programına katılımını engelledi. Bunun gerekçesi olararksa Ankara jetlerinin Yunanistan hava sahasını ihlal etmesi ve Ege'deki it dalaşı öne sürüldü.

Perşembe günü, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Atina Büyükelçisine “bir gün içinde gerçekleştirilen çok sayıda yerleşim bölgesi de dahil olmak üzere Yunan hava sahasının benzeri görülmemiş sayıda ihlâli ve Yunan topraklarının üzerinden uçuşlar” konusundaki güçlü protesto notası verdi.

Yunanistan tarafı söz konusu ihlâl sayısını açıklamazken Yunanistan basını bunu 24 saat içinde 125 yetkisiz uçuş olarak belirtti.