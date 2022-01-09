Hulusi Akar: Yunanistan NATO içinde ayrı anlaşmalar yapıyor, niye?

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, basın yayın kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile buluşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'la ilişkiler hakkında konuşan Akar "Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları yapıyor. NATO varken bunlar niye?” dedi.

Akar şöyle konuştu:

"En son Yunan Savunma Bakanı ile görüşmemizde 'biz değil turizm bakanlarımız görüşsün' dedim. Turizmi geliştirelim. Tatbikatları, gerginliği azaltalım bu konuları kendilerine söylüyoruz istenilen yanıtları, cevapları maalesef alamıyoruz.

Biz NATO içinde Yunanistan ile müttefikiz. Yunanistan NATO içinde çeşitli ülkelerle ittifak anlaşmaları, mutabakat muhtırası yapıyorlar. NATO varken bunlar niye? Silahlanma var, bunlar kime karşı? Diyoruz ki bu silahlanma ne için? Normal savunma için çok fazla, Türkiye için çok az. Kendilerince boylarını aşan iddialar üzerinde yürümeye devam ediyorlar. İttifak içinde ittifak NATO'yu zayıflatır.

Yunanistan'ın AB üyesi olmayı bir araç olarak kullanıyor. AB ülkelerinin de AB dayanışmasından dolayı mesele Yunanistan olduğu zaman hakkı, hukuku bir kenara bırakıyor.

Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın teminatı olmaya devam edecek. Biz Türkiye olarak kimseye tehdit değiliz. Kimsenin toprağında, hakkında, hukukunda gözümüz yok. Herkesin sınırlarına, egemenliğine, haklarına saygılıyız. Türkiye dostları için güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Karamalarla bir yere varılamaz. Bütün bu iyi niyetimizi ortaya koyduktan sonra da yanlış anlaşılmasın diyoruz. Biz bu kadar iyi niyetliyiz ama aynı zamanda ülkemizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna muktediriz."